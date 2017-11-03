У САП пообіцяли швидке завершення слідства в «бурштиновій справі»

Голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що досудове розслідування щодо фігурантів так званої «бурштинової справи», народних депутатів Борислава Розенблата і Максима Полякова, скоро буде завершене.

«Підготовлені уточнені підозри, вони будуть ознайомлені, стадія – вже починаємо завершувати слідство, думаю, що найближчим часом буде оголошено про завершення досудового розслідування та матеріали будуть надані обом для ознайомлення», – сказав Холодницький в ефірі телеканалу «112 Україна».

Народні депутати Борислав Розенблат (позафракційний, виключений із фракці «Блоку Петра Порошенка», а також Максим Поляков (фракція «Народного фронту»), є фігурантами так званої «бурштинової справи». У діях Розенблата Генеральна прокуратура України вбачає ознаки зловживання впливом і хабарництва на загальну суму у 280 тисяч доларів, у діях Полякова – ознаки зловживання впливом і хабарництва на суму в 7 тисяч 500 доларів. Цих депутатів підозрюють в отриманні неправомірної вигоди за внесення до парламенту законопроектів і вчинення інших дій, пов’язаних із видобутком бурштину, в інтересах компанії-нерезидента. Депутати ці звинувачення відкидають.