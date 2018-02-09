У Пхьончхані запалили олімпійський вогонь

Південнокорейська фігуристка Кім Йон А запалила олімпійський вогонь під час церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор 2018 року в місті Пхьончхан, Південна Корея.

Перед тим, як зробити це, олімпійська чемпіонка виконала кілька елементів з фігурного катання.

Зимові Олімпійські ігри в Пхьончхані триватимуть до 25 лютого. Українська збірна представлена на змаганнях 33 спортсменами в дев’ятьох видах спорту.

Першою з українців на олімпійську трасу вийшла представниця могулу Тетяна Петрова. За результатами першої спроби у кваліфікації вона не змогла одразу пробитися у фінал. За словами тренера Сергія Чмеля, Тетяна Петрова допустила помилки у кінці траси і посіла 29-те місце. Виграла кваліфікацію спортменка із Франції Перрін Лаффон, другою стала канадійка Енді Науд, а третьою – американка Морґан Шілд.