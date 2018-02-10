Клімкін: рішення ЄСПЛ стосовно Афанасьєва викликає дуже змішані почуття

Рішення Європейського суду справ людини у справі українця Геннадія Афанасьєва проти Росії викликає «дуже змішані почуття», заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін у Twitter. ЄСПЛ зобов’язав Москву виплатити Афанасьєву дві тисячі євро.

«Ніколи не обговорював рішення ЄСПЛ, та стосовно справи Афанасьєва маю дуже змішані почуття. З одного боку, засуджуються дії Росії – і цей голос лунає на весь світ. З іншого – усі тортури оцінюються у дві тисячі євро. Кожне ганебне порушення Росією прав людини має закінчуватися суворим судовим вироком», – написав Клімкін.

8 лютого Європейський суд з прав людини задовольнив дві скарги захисту Афанасьєва на умови перевезень у тюремних транспортних засобах Федеральної служби з виконання покарань Росії і присудив йому грошові компенсації.

Афанасьєв заявив, що його захист готує ще дві скарги проти Росії в ЄСПЛ.

Раніше Афанасьєв розповідав про тортури і побої в російському ув'язненні. Геннадій Афанасьєв стверджує, що його під тортурами змусили обмовити інших кримчан – Олега Сенцова і Олександра Кольченка, яких в Росії засудили на 20 і 10 років колонії відповідно.

У грудні 2014 року Московський міськсуд засудив Афанасьєва до семи років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії суворого режиму за звинуваченням в «тероризмі».

Геннадій Афанасьєв і ще один українець Юрій Солошенко повернулися в Україну з російського ув’язнення 14 червня 2016 року. Їх обміняли на одеситів-представників ЗМІ – Олену Гліщинську і Віталія Діденка, яких звинувачують в сепаратизмі. Вони були серед організаторів і активних учасників так званої «Народної ради Бессарабії».