У спірному регіоні Кашмір у перестрілці вбили двох військових і поранили трьох

У підконтрольній Індії частині спірного регіону Кашмір було вбито двох солдатів та поранено трьох внаслідок нападу на військовий табір на околиці міста Джамму.

Нападники проникли у житловий район табору, де перебували солдати та їхні сім'ї, сказав журналістам начальник поліції району Джамму.

Також повідомлялось, що сутичка, яка розпочалася рано вранці, продовжувалася у другій половині дня.

Порушення режиму припинення вогню в Кашмірі є частими, незважаючи на договір від листопада 2017 року, у якому йдеться, що «дух» перемир'я 2003 року має бути відновлений для захисту невинуватих людей.

Кашмір фактично розділений, в основному, між Пакистаном і Індією (ще частину утримує Китай), але обидві країни претендують на всю територію і з 1947 року через це вже мали дві війни.

Індія звинувачує Пакистан в озброєнні і підготовці бойовиків, Ісламабад це заперечує.