Олімпіада: об’єднана корейська жіноча команда з хокею зіграла свій перший матч

Об’єднана корейська жіноча команда з хокею зіграла свій перший матч на зимовій Олімпіаді в Пхьончхані, Південна Корея.

Збірна програла Швейцарії з рахунком 8:0.

На матчі був присутній президент Південної Кореї Мун Чже Ін і північнокорейські високопосадовці.

Перед грою Мун Чже Іна супроводжували формальний голова КНДР Кім Йон Нам і сестра північнокорейського лідера Кім Чен Ина – Кім Йо Чжон.

Північна Корея відправила на зимову Олімпіаду у Південну Корею 22 спортсменів, а також делегацію з більш ніж 400 музикантів, артистів і уболівальників.

90-річний Кім Йон Нам є головою Президії Верховних народних зборів – формального парламенту Північної Кореї, який затверджує рішення вищого керівництва. На цій посаді він здійснює низку функцій, які в інших країнах зазвичай виконують голови держави. Реально країною керує Кім Чен Ин – представник третього покоління владної в КНДР династії.

Кім Йон Нам є найвищою посадовою особою Північної Кореї, яка коли-небудь відвідувала Південну Корею. Він прибув разом із Кім Йо Чжон, сестрою північнокорейського лідера Кім Чен Ина. Вона є першим членом владною династії КНДР, яка відвідала Південною Корею з часів корейської війни в 1950–53 роках. Кім Йо Чжон потисла руку президентові Південної Кореї.