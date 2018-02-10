У Запоріжжі вшанували пам'ять бійців АТО, загиблих під Дебальцевим та Широкиним у 2015 році

У Запоріжжі вшанували пам’ять українських військових, що загинули під час війни на Донбасі у лютому 2015 року.

О 16-ій годині у парку металургів відбулася акція вшанування загиблих під Дебальцевим, організована запорізькою радою ветеранів АТО та запорізькою міською організацією ветеранів АТО. Її учасники поклали квіти до пам’ятних знаків зі світлинами запорожців, що загинули під час війни на Донбасі.

«Сьогодні ми згадуємо Дебальцівський котел. Саме у ці дні були найпотужніші бої за цей важливий залізничний вузол. Я сам під Логвіново 12-го числа, коли ми штурмували, отримав поранення. Тоді росіяни активно застосовували свою військову техніку, зокрема, як відомо, бурятів, танкові бригади ці, бо розуміли, що залізничний вузол – це логістика. Для нас треба пам’ятати, можливо, наші промахи, промахи в обороні, але треба розуміти, що це тільки перший рік війни був, і ми не були такими досвідченими, але маємо пам’ятати, щоб це не повторювалось», – розповів учасник боїв під Дебальцево, ветеран війни на Донбасі В’ячеслав Зайцев.

​Пізніше, о 18-ій годині, у Вознесенівському парку відбулася акція вшанування загиблих під час Широкинскої операції бійців полку «Азов», організована місцевим осередком «Національного корпусу». Її учасники запалили смолоскипи та на знак пошани зачитали імена загиблих тоді учасників АТО.

«Три року тому почалася Широкинська операція. Полком «Азов» було виконано завдання зняти тиск з Дебальцівського напряму і була проведена наступальна операція по інших напрямках, звільнені міста Широкино, Павлополь, Лебединське, Бердянське і створена буферна зона, що дозволила убезпечити Маріуполь від повторних обстрілів ворога. Ця операція, на мій погляд, є однією з найуспішніших за весь час конфлікту», – розповів один з організаторів акції Максим Зайченко.​

Акція вшанування загиблих під Широкиним у лютому 2015 року бійців полку «Азов» відбувається в Запоріжжі втретє.

18 лютого 2015 року розпочалась операція виведення українських військових підрозділів з Дебальцівського плацдарму. Радник президента Юрій Бірюков повідомив, що під час боїв на Дебальцівському плацдармі загинули 179 українських військовослужбовців.

Дебальцеве є містом з великим залізничним вузлом, яке лежить на автошляху міжнародного значення М04, що поєднує Луганськ з Донецьком.