На борту літака, що розбився в Росії, не було іноземців – ЗМІ

За попередніми даними, на борту літака Ан-148, що розбився в Підмосков’ї, не було представників іноземних держав та інших регіонів Росії, крім Оренбурзької області.

Про це повідомив агентству «Інтерфакс» прес-секретар губернатора цієї області Російської Федерації Сергій Шермецинський. «За попередніми даними, всі пасажири були зі сходу області. Всі – мешканці Оренбурзької області» – сказав він.

Інформацію підтвердив в ефірі телеканалу «Росія-24» (ВГТРК) міський голова Орська Андрій Одинцов. За його словами, всі пасажири літака «Саратовских авіаліній», що розбився у Підмосков’ї в неділю, були жителями Оренбурзької області.

Офіційний представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич повідомив у коментарі агентству УНІАН, що інформацію про те, чи були українці на борту літака, перевіряють.

«Консул перевіряє інформацію про катастрофу літака у Підмосков’ї. Одержимо уточнені дані – повідомимо», – сказав Кирилич.

За даними Міністерства з питань надзвичайних ситуацій Росії, літак зазнав аварії поблизу населеного пункту Степанівське в Раменському районі Підмосков’я.

«Сьогодні... поблизу н.п. Степанівське зазнав аварії літак Ан-148, що виконував рейс № 703 сполученням Домодєдово – Орськ. До місця падіння негайно прибули пожежно-рятувальні підрозділи МНС Росії, бригади швидкої медичної допомоги та інші служби екстреного реагування», – йдеться в повідомленні на сайті відомства.

Сервіс FlightRadar зазначає у Twitter, що літак почав знижуватися зі швидкістю 1000 м/хв (60 км/год) через п’ять хвилин після зльоту.

Згідно з повідомленням Росавіації, зв’язок із екіпажем Ан-148 «Саратовських авіаліній» рейсу 703 Москва-Орськ зник через кілька хвилин після зльоту, мітка повітряного судна зникла з локаторів. За попередніми даними відомства, на борту були 65 пасажирів і 6 членів екіпажу. Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за статтею про «порушення правил експлуатації повітряного транспорту, що спричинило смерть двох або більше осіб».

До ліквідації наслідків залучено сили та засоби загальною чисельністю понад 150 осіб і понад 20 одиниць техніки.