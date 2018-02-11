Законопроект про нацбезпеку з’явиться в Раді до кінця тижня – Тетерук

Новий законопроект про національну безпеку та оборону України можуть зареєструвати вже наступного тижня. Такий прогноз у неділю, 11 лютого, в ефірі програми «Завтра» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «112 Україна») озвучив народний депутат, член комітету з питань національної безпеки та оборони Андрій Тетерук.

«Я абсолютно впевнений, що наступного тижня він буде підписаний і направлений до парламенту, і всі народні депутати, які вболівають за стан національної безпеки і оборони, зможуть його ретельно вивчити, і це дозволить в найближчий тиждень, який ми будемо працювати в парламенті, внести його в порядок денний і проголосувати в першому читанні», – сказав Тетерук.

Народний депутат також запевнив, що ніхто «не нав’язує» Україні ухвалення цього законопроекту: «Правда в тому, що законопроект розробляється нашими спеціалістами в тісній кооперації з західними партнерами. Цілком природньо, що такі масштабні законопроекти на рівні розробки ми погоджуємо з нашими основними союзниками: США, ЄС».

Наразі в Україні є чинним закон про нацбезпеку від 2003 року. Зокрема, в ньому залишився абзац про дотримання угод щодо тимчасового розташування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України.

Проект нового закону Про національну безпеку та оборону схвалили в середині січня 2018 року.

Згодом після зустрічі міністра оборони Степана Полторака з керівником оборонного відомства США Джеймсом Маттісом, президент України Петро Порошенко ввів в дію рішення РНБО, яке стосується саме цього документа, і наголосив, що цей національний законодавчий акт має відповідати та забезпечувати реформування всього сектору безпеки і оборони України та сприяти покращенню співпраці з країнами НАТО.