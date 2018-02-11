Американський безпілотник провів розвідку лінією розмежування на Донбасі і вздовж узбережжя Криму – ЗМІ

Стратегічний безпілотний літальний апарат ВВС США RQ-4B із бортовим номером 11-2048, що вилетів у неділю вранці з авіабази Сігонелла на Сицилії, здійснив політ уздовж узбережжя анексованого Криму, а також лінією розмежування в Луганській і Донецькій областях. Про це повідомляє російське інформаційне агентство «Интерфакс» із посиланням на моніторингові дані західних авіаційних ресурсів.

«Американський безпілотник у неділю вранці протягом більш ніж чотирьох годин курсував уздовж лінії розмежування в Луганській і Донецькій областях, перебуваючи в контрольованому Україною повітряному просторі. Після завершення польоту на Донбасі безпілотник ВПС США вийшов із повітряного простору України в районі Миколаєва в бік Чорного моря», – мовиться в повідомленні.

«Інтерфакс» уточнює, що безпілотник здійснив не менше від чотирьох прольотів уздовж південно-західного й південного узбережжя анексованого Криму та сусідньої Росії – її Краснодарського краю.

«Безпілотник RQ-4B Global Hawk під час багатогодинного польоту міг спостерігати за всією територією Криму й великою частиною Краснодарського краю. Важкий американський безпілотник здатний перебувати в повітрі до 30 годин на висоті до 18 тисяч метрів», – уточнює інформагентство.

На цей момент немає офіційних підтверджень від влади материкової України, анексованого Криму та сусідньої Росії.

За даними сайтів, що реєструють польоти авіації, серед того й частини військових рейсів, схожий політ здійснив у неділю американський RQ-4 з авіабази Сіґонелла з номером 05-2024.

Останнім часом такі розвідувальні польоти відчутно почастішали й іноді відбуваються по кілька разів на тиждень.

Зокрема, практично одночасно відразу два американські військові літаки – морський розвідник P-8A Poseidon і дальній важкий безпілотник RQ-4A Global Hawk – у січні цього року вже проводили розвідувальну операцію, що охопила територію Криму.

Міжнародні організації визнали окупацію й анексію Криму незаконними й засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова й називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму й Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.