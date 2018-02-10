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10 Лютий 2018, Київ 19:29
Новини | Політика

Голова місії України при НАТО: Альянс ще не сформував політику щодо Криму

Вадим Пристайко

Голова місії України при НАТО Вадим Пристайко заявив, що Північноатлантичний альянс ще не сформував свою політику щодо Криму. Про це він сказав у коментарі проекту Радіо Свобода «Крим.Реалії».

«Коли стало зрозуміло, що агресивність Росії зростає, зокрема, на південному напрямку, у Криму, оце якраз відповідь НАТО була – найбільше висування сил на схід і організація перебування «натівських» військ на півдні регіону. Питання Криму – безумовно стоїть, і воно до цього часу вивчається, але, в принципі, НАТО ще не підійшло до цього з такою інтенсивністю, з таким розумінням деталей і з виробленням конкретної політики, як це відбувається на сході, де у Балтії було розгорнуто 4 бойових групи за участі усіх союзників. Частково це пояснюється тим, що на півдні знаходиться друга за чисельністю армія НАТО – турецька, яка є досить ефективним стримувальним фактором для Росії у регіоні», – зазначив Пристайко.

Водночас, за його словами, НАТО розуміє, що південний напрямок потребує посилення, і можливо, там відбудеться додаткове розгортання сил, але «як це буде і коли це буде, буде залежати від Росії».

2018 року поблизу мису Фіолент у Севастополі почали бойове чергування російські зенітні ракетні комплекси протиповітряної оборони С-400 «Тріумф».

Після анексії Криму у 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові. У Генштабі України дії російських військових в Криму називають незаконними.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.

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