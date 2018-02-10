Голова місії України при НАТО: Альянс ще не сформував політику щодо Криму

Голова місії України при НАТО Вадим Пристайко заявив, що Північноатлантичний альянс ще не сформував свою політику щодо Криму. Про це він сказав у коментарі проекту Радіо Свобода «Крим.Реалії».

«Коли стало зрозуміло, що агресивність Росії зростає, зокрема, на південному напрямку, у Криму, оце якраз відповідь НАТО була – найбільше висування сил на схід і організація перебування «натівських» військ на півдні регіону. Питання Криму – безумовно стоїть, і воно до цього часу вивчається, але, в принципі, НАТО ще не підійшло до цього з такою інтенсивністю, з таким розумінням деталей і з виробленням конкретної політики, як це відбувається на сході, де у Балтії було розгорнуто 4 бойових групи за участі усіх союзників. Частково це пояснюється тим, що на півдні знаходиться друга за чисельністю армія НАТО – турецька, яка є досить ефективним стримувальним фактором для Росії у регіоні», – зазначив Пристайко.

Водночас, за його словами, НАТО розуміє, що південний напрямок потребує посилення, і можливо, там відбудеться додаткове розгортання сил, але «як це буде і коли це буде, буде залежати від Росії».

2018 року поблизу мису Фіолент у Севастополі почали бойове чергування російські зенітні ракетні комплекси протиповітряної оборони С-400 «Тріумф».

Після анексії Криму у 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові. У Генштабі України дії російських військових в Криму називають незаконними.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.