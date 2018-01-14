Над зоною конфлікту на Донбасі збили безпілотник російського виробництва – штаб АТО

Українські військові збили безпілотний літальний апарат «Орлан-10» російського виробництва у небі над зоною конфлікту, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі на своїй сторінці у Facebook.

За даними штабу, це вже третій безпілотник цього типу, збитий за період перемир’я – з 23 грудня минулого року.

«Орлан-10» є складовою частиною комплексу повітряної розвідки, спостереження та моніторингу. Цей безпілотний літак-розвідник оснащено системою радіоелектронної боротьби, тепловізором, фото- й відеоапаратурою. Він здатний створювати карти місцевості в 3D й навіть керувати розвитком бою», – йдеться у повідомленні.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила черговий, новорічно-різдвяний, «режим тиші» з півночі 23 грудня 2017 року. Він мав на меті замінити оголошений було у зв’язку з початком у вересні навчального року «режим тиші», який не призвів до припинення обстрілів. Нинішнє нове перемир’я так само порушується практично щодня. Сторони заперечують свою вину в цьому і звинувачують противників у провокаціях.