Рік 2018-й: медичне забезпечення українського бійця

Українська держава досі не вважає пріоритетом лікування та реабілітацію учасників АТО, волонтери продовжують забезпечувати бійців деякими препаратами, хоча замовлень на тактичну медицину стало менше, говорить голова правління громадської організації «Патріот», член Ради волонтерів при Міністерстві оборони України Анна Майборода. Минулого року влада ухвалила низку законів та декретів для соціального захисту учасників бойових дій на сході України, серед яких збільшення різних виплат, забезпечення санаторного лікування та реабілітації. На передовій всі мають пройти курс домедичної допомоги, а забезпечення вояків і медиків необхідними медикаментами і препаратами мало б бути стовідсотковим.

– На сьогодні держава забезпечила українську армію аптечками. І якщо порівнювати ситуацію із забезпеченням бійців необхідними медичними устаткуванням та ліками у 2014 році і тепер, то зрушення є. Змінились норми постачання у військових шпиталях, поліпшилось медичне забезпечення в армійських бригадах. Нині волонтери, які займаються забезпеченням потреб військових з’єднань, зауважують, що поменшало замовлень на тактичну медицину.

Проблемним є забезпечення військових медиків різного рівня, потреби у спеціальних рюкзаках закривають волонтери

​Тобто на догоспітальному рівні ми вже аптечки не збираємо, але турнікети для зупинки кровотечі передаємо на передову дотепер, хоч і у меншій кількості. Проблемним є забезпечення військових медиків різного рівня, потреби у спеціальних рюкзаках закривають волонтери. Ми сподіваємось, що цього року держава забезпечить медиків – насамперед тих, хто перебуває на передовій, – медичними рюкзаками.

– А чому держава, уряд не закуповують такі рюкзаки?

– Чесно кажучи, ми з волонтерами «боремось» за ці рюкзаки з 2015 року. На сьогодні, завдяки нашим пропозиціям у Раді волонтерів, Міністерство оборони з проблемою ознайомлене і є надія, що цього року уряд закуповуватиме рюкзаки для військових медиків.

Наприкінці минулого року мої колеги-волонтери представили свої медичні рюкзаки, вони наразі на випробуванні у війську, Міністерство оборони надало свою альтернативну розробку для випробувань. Тобто ми бачимо, що ситуація зрушила з місця.

Рюкзак для медика – це його інструмент для порятунку життя

​Наголошую: рюкзак для медика – це його інструмент для порятунку життя. Важливо, щоб люди розуміли: війна змусила нас, українців, вивчати закордонний досвід і шукати власні ресурси, щоб за умов російської агресії проти нашої держави рятувати якнайбільше людських життів, і військових, і цивільних осіб.

– Які ще маєте програми і проекти?

Розроблено програму «Вчуся рятувати життя», її завдання – навчати і військових і цивільних надавати домедичну і першу медичну допомогу за умов бойових дій

– У нашій організації «Патріот» розроблено програму «Вчуся рятувати життя», її завдання – це навчати і військових, і цивільних надавати домедичну і першу медичну допомогу за умов надзвичайного стану та бойових дій. Окрім навичок безпосередньо надання медичної допомоги, учасники відповідних тренінгів освоюють також правила роботи в небезпечній ситуації та вчаться працювати із власними психологічними блоками у критичних ситуаціях.

Ми долучились до програми, завдяки якій в Естонії вчились близько сотні медиків-інструкторів тактичної медицини, які тепер самі можуть проводити тренінги для колег. Ці навчання організовані та проведені за сприяння естонської гуманітарної організації Vaba Ukraina (Вільна Україна).

– Яким для Вашої команди був рік 2017-й?

Традиційно взимку не вистачає противірусних і протизапалювальних препаратів

– У порівнянні з роками 2014–2015-м, я б назвала рік, що минув, роком спокою. Це дозволило людям, які відповідають за стан справ в українській армії, розв’язати певні питання і проблеми, серед яких і такі, що стосуються лікування та реабілітації учасників АТО. Але це відбувалось не стільки завдяки тому, що ми створили й повністю укомплектували відповідні служби, а завдяки зменшенню напруги на сході і відтак зменшенню кількості постраждалих на лінії зіткнення. Менше поранених – менші потреби в їхньому лікуванні та реабілітації. Але традиційно взимку не вистачає противірусних і протизапалювальних препаратів, і знову волонтери підвозять це хлопцям на передову.

Мені боляче, що питання медичного забезпечення досі не є пріоритетним для військових чиновників

Мені боляче, що питання медичного забезпечення досі не є пріоритетним для військових чиновників, серед них не всі збагнули: чітка система роботи військової медицини, повне забезпечення війська медичними препаратами і устаткуванням – це збережені життя. Нема нічого більш цінного, аніж збережене людське життя! А щодо реабілітації, то це, звісно, добре, що наших бійців приймають на лікування та реабілітацію за кордоном. Але давайте інвестуємо у створення відповідних центрів в Україні, давайте забезпечимо захисників України лікуванням, реабілітацією і підтримкою вдома.