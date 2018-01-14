На Донбасі зафіксовано 4 обстріли українських позицій за добу – штаб

Чотири обстріли з боку сепаратистів за добу 14 січня зафіксували у штабі української воєнної операції на Донбасі. Зокрема, за даними штабу, йдеться про позиції українських військових поблизу Луганського, Троїцького на Луганському напрямку та Авдіївки та Кам’янки – на Донецькому. Інформації про поранених чи постраждалих у зведенні немає.

Представники угруповань «ДНР» та «ЛНР» станом на 18:20 вечірнього зведення не опублікували. Водночас, в угрупованні «ЛНР» заявляють про посилення позицій українських військових у Луганській області.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила черговий, новорічно-різдвяний, «режим тиші» з півночі 23 грудня 2017 року. Він мало на меті замінити оголошений було у зв’язку з початком у вересні навчального року «режим тиші», який не призвів до припинення обстрілів. Нинішнє нове перемир’я так само порушується практично щодня. Сторони заперечують свою вину в цьому і звинувачують противників у провокаціях.