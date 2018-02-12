Бойовики на Донбасі здійснили 9 обстрілів позицій українських військових – штаб

Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 11 лютого підтримувані Росією бойовики здійснили дев’ять обстрілів позицій Збройних сил України. Жодний український військовий не постраждав, ідеться в ранковому зведенні.

За даними штабу, всі порушення зареєстровані на території Донеччини – поблизу Зайцевого, що є передмістям Горлівки, а також на приморській ділянці Донецького напрямку.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» ще не інформували про бойові дії 11 лютого.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила черговий «режим тиші» з півночі 23 грудня 2017 року. Нинішнє нове перемир’я, як і попередні, порушується практично щодня. Сторони заперечують свою вину в цьому і звинувачують противників у провокаціях.