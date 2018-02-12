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12 Лютий 2018, Київ 20:44
Новини | Міжнародні

Росія: завершене розслідування нападу на журналістку Фельгенгауер

Нападник увірвався до редакції «Еха Москви» і поранив Тетяну Фельгенгауер ножем в шию 23 жовтня минулого року

У Росії завершили розслідування нападу на журналістку «Еха Москви» Тетяну Фельгенгауер, повідомив її адвокат Сергій Бадамшин.

Підозрюваному в нападі – Борисові Грицу – висунули звинувачення в остаточній редакції за статтею «замах на вбивство».

За інформацією слідства, 23 жовтня минулого року Гриц увірвався до редакції «Еха Москви» і поранив Тетяну Фельгенгауер ножем в шию. Після затримання він заявляв, що журналістка «мучила його телепатично». Пізніше у нього виявили параноїдну шизофренію.

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