Росія: завершене розслідування нападу на журналістку Фельгенгауер

У Росії завершили розслідування нападу на журналістку «Еха Москви» Тетяну Фельгенгауер, повідомив її адвокат Сергій Бадамшин.

Підозрюваному в нападі – Борисові Грицу – висунули звинувачення в остаточній редакції за статтею «замах на вбивство».

За інформацією слідства, 23 жовтня минулого року Гриц увірвався до редакції «Еха Москви» і поранив Тетяну Фельгенгауер ножем в шию. Після затримання він заявляв, що журналістка «мучила його телепатично». Пізніше у нього виявили параноїдну шизофренію.