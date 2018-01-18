Звинуваченому в нападі на журналістку «Еха Москви» продовжили арешт

Суд у столиці Росії Москві продовжив термін тримання під вартою для чоловіка, звинуваченого у нападі на журналістку «Еха Москви» Тетяну Фельгенгауер.

18 січня суд постановив, що Борис Гриц має залишатися під вартою до 23 квітня.

Слідчий на слуханнях заявив, що 48-річний чоловік визнаний божевільним і має бути під вартою. «Інтенсивні заходи медичного характеру рекомендовані для підсудного, тому що він може становити небезпеку для себе і суспільства», – заявив слідчий.

Напередодні адвокат Сергій Бадамшин, який представляє інтереси потерпілої, повідомив, що психіатрична експертиза визнала Грица хворим на шизофренію.

«У результаті експертизи комісією встановлено, що Гриц страждає параноїдною шизофренією з безперервним типом перебігу… У цей час Гриц не може правильно сприймати обставини справи, давати показання і потребує направлення на примусове лікування до медичного закладу», – цитує ТАСС результати експертизи.

Бадамшин повідомив, що він і його клієнтка ознайомилися з висновками експертів. За його словами, підстав сумніватися в результатах немає.

Фельгенгауер в Twitter заявила, що для неї важливо, щоб нападник був ізольованим і не ніс загрозу.

Напад на Тетяну Фельгенгауер стався 23 жовтня 2017 року, коли зловмисник з ножем вдерся до будівлі редакції і завдав журналістці удар у шию. 6 листопада вона повернулася в ефір і як гість взяла участь у ранковому шоу.

48-річний громадянин Ізраїлю та Росії Борис Гриц був затриманий після нападу. Чоловікові висунуті обвинувачення в замаху на вбивство. Він перебуває під арештом.