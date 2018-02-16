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16 Лютий 2018, Київ 23:20
Новини | Міжнародні

Росія: прокурор просить засудити кримінального авторитета «Шакра Молодого» до 10 років колонії

Захарій Калашов на прізвисько «Шакро Молодий»

Російська прокуратура просить засудити кримінального авторитета Захарія Калашова на прізвисько «Шакро Молодий» до 10 років колонії суворого режиму й штрафу в 700 тисяч рублів (330 тисяч гривень) у справі про вимагання.

Також під час засідання Никулинського районного суду Москви прокурор попросив засудити до дев’яти років і дев’яти місяців колонії суворого режиму Андрія Кочуйкова на прізвисько «Італієць».

14 грудня 2015 року біля ресторану Elements у Москві сталася стрілянина. Слідчі вважають, що вона відбулася унаслідок конфлікту між господаркою закладу та дизайнером, яка робила там ремонт і заявила про невиплату їй частини суми.

Правоохоронці заявляють, що спільники Калашова, серед яких і «Італієць», вимагали від господарки ресторану 8 мільйонів рублів (3,78 мільйона гривень) на користь дизайнерки. «Шакра Молодого» арештували в липні 2016 року. Загалом у справі 14 фігурантів.

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