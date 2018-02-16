Росія: прокурор просить засудити кримінального авторитета «Шакра Молодого» до 10 років колонії

Російська прокуратура просить засудити кримінального авторитета Захарія Калашова на прізвисько «Шакро Молодий» до 10 років колонії суворого режиму й штрафу в 700 тисяч рублів (330 тисяч гривень) у справі про вимагання.

Також під час засідання Никулинського районного суду Москви прокурор попросив засудити до дев’яти років і дев’яти місяців колонії суворого режиму Андрія Кочуйкова на прізвисько «Італієць».

14 грудня 2015 року біля ресторану Elements у Москві сталася стрілянина. Слідчі вважають, що вона відбулася унаслідок конфлікту між господаркою закладу та дизайнером, яка робила там ремонт і заявила про невиплату їй частини суми.

Правоохоронці заявляють, що спільники Калашова, серед яких і «Італієць», вимагали від господарки ресторану 8 мільйонів рублів (3,78 мільйона гривень) на користь дизайнерки. «Шакра Молодого» арештували в липні 2016 року. Загалом у справі 14 фігурантів.