Поліція уточнює: у Києві через зіткнення маршруток на вулиці Теліги постраждали 12 людей

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участю двох маршруток на вулиці Олени Теліги в Києві постраждали 12 людей, двох госпіталізували.

«На цей час встановлено, що в автопригоді загалом постраждало 12 осіб: двох доставили в лікарню, ще 10 допомогу надали без госпіталізації», – уточнює прес-служба поліції Києва.

Раніше речник Національної поліції Ярослав Тракало повідомив, що унаслідок ДТП за участю маршруток постраждали щонайменше 15 людей.

16 лютого поліція Києва повідомила, що внаслідок ДТП за участю маршруток тяжко травмовані дві людини. Інформації про інших постраждалих не було. За попередніми даними, один із водіїв підрізав іншого. У результаті один автобус зіткнувся з електроопорою, а інший транспортний засіб виїхав на тротуар і вдарився в дерево.