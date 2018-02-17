Український фристайліст 18 лютого боротиметься у фіналі на Олімпіаді-2018

18 лютого збірна Україна змагатиметься усього в двох дисциплінах: гірськолижному спорті та фристайлі. Так, з 3:00 гірськолижник Іван Ковбаснюк змагатиметься у гігантському слаломі. До цього українець вже виступав у чотирьох дисциплінах гірськолижного спорту, проте в жодній не зміг піднятися вище від 30-го місця.

О 13:00 український фристайліст Олександр Абраменко боротиметься у фіналі акробатики. Українець до головного етапу потрапив з другої спроби. Перший стрибок українця оцінили в 123,01. Абраменко став дев’ятим і не пройшов одразу до фіналу, потрібно було виконати другий стрибок. Його судді оцінили в 123,08 – і це четверте місце в цій кваліфікації.

За прогнозами, саме Олександр Абраменко може здобути для України бронзову нагороду.

Збірну Україну на XXІІІ Олімпійських іграх представляє 33 спортсмени. Жоден поки що не здобув нагороду.

У командному заліку серед країн перше місце посідає збірна Німеччина. В її активі 17 нагород: 9 золотих та по 4 срібних і бронзових.

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