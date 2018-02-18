Гурвіц: Голубов просто віддав борг Труханову

Взявши на поруки очільника Одеси Геннадія Труханова, народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» Дмитро Голубов віддав йому борг. Таку думку в ефірі програми «Завтра» (спільного проекту Радіо Свобода та телеканалу «112 Україна») озвучив екс-міський голова Одеси Едуард Гурвіц.

«Основне, що їх пов’язує, це те, що Голубова у 2005 році, якому теж загрожувало 12 років позбавлення волі, той самий Солом’янський суд віддав на поруки двом «регіоналам». Тепер Голубов, так би мовити, віддав борг і взяв на поруки Труханова», – вважає Гурвіц.

У 2005 році Голубова затримали в справі про злочинне угруповання, яке займалося виробництвом підроблених кредитних карток.

15 лютого Солом’янський районний суд Києва звільнив міського голову Одеси Геннадія Труханова з-під варти у залі засідань. Його відпустили на поруки депутата фракції «Блок Петра Порошенка» Дмитра Голубова. Спеціалізована антикорупційна прокуратура вимагала заарештувати Труханова з можливістю вийти під заставу в 50 мільйонів гривень. Судовий розгляд супроводжувався сутичками прихильників, супротивників Труханова та поліції під стінами суду.

14 лютого НАБУ повідомило про затримання в аеропорту «Бориспіль» Труханова і його заступника Вугельмана, яких підозрюють у заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем. Труханов заявив, що не має наміру «ховатися від слідства».

За день до цього детективи НАБУ і прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили про підозру чотирьом посадовцям мерії Одеси, у тому числі і чинному меру, ще трьох людей затримали.

За версією НАБУ, ці особи причетні до схеми із завдання збитків місцевому бюджету Одеси – у вересні 2016 року Одеська міськрада придбала будівлю, яка раніше входила до цілісного майнового комплексу заводу «Краян», за 185 мільйонів гривень у приватної структури, яка на початку 2016 року сама придбала цей комплекс на аукціоні, організованим ліквідатором держпідприємства, за 11,5 мільйона гривень.