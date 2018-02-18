У Мюнхені Порошенко намагався прив’язати події в Україні до світового контексту – експерт

Виступ українського президента Петра Порошенка на Мюнхенській безпековій конференції відрізнявся від попередніх, адже голова держави вписував події в Україні в міжнародних контекст. Таку оцінку промові українського глави держави дала в ефірі програми «Завтра» (спільного проекту Радіо Свобода та телеканалу «112 Україна») політолог-міжнародник Ганна Шелест.

«Той факт, що президент був запрошений виступати з окремою промовою, показує, що є окремий інтерес. Там була шалена концентрація державних лідерів і далеко не всі мали таку нагоду. Цього року українська промова відрізнялася від попередніх. Ми нарешті перестали говорити «я». Президент почав, принаймні намагався, поставити українську ситуацію у світовий контекст», – вважає Шелест.

Водночас останні чотири роки звучать однакові меседжі, однакові фрази і не лише «від Мюнхена до Мюнхена», а й на інших конференціях та форумах з подібною тематикою, зазначає експерт. На її думку, Україні потрібно звітувати не лише про кількість загиблих, а й про результати реформ.

Цьогоріч головними темами Мюнхенської конференції з безпеки були Україна, Сирія, Північна Корея та Росія. У контексті України ключовою стала тема миротворців. Втім зустріч «нормандської четвірки» з цього приводу не відбулась, зустріч голів українського та російського МЗС Лаврова та Клімкіна виявилась безрезультатною, а зал під час виступу українського президента Петра Порошенка був заповнений лише наполовину.