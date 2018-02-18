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19 Лютий 2018, Київ 00:35
Новини | Політика

У Мюнхені Порошенко намагався прив’язати події в Україні до світового контексту – експерт

Президент України Петро Порошенко під час Мюнхенської конференції з безпеки, 17 лютого 2018 року

Виступ українського президента Петра Порошенка на Мюнхенській безпековій конференції відрізнявся від попередніх, адже голова держави вписував події в Україні в міжнародних контекст. Таку оцінку промові українського глави держави дала в ефірі програми «Завтра» (спільного проекту Радіо Свобода та телеканалу «112 Україна») політолог-міжнародник Ганна Шелест.

«Той факт, що президент був запрошений виступати з окремою промовою, показує, що є окремий інтерес. Там була шалена концентрація державних лідерів і далеко не всі мали таку нагоду. Цього року українська промова відрізнялася від попередніх. Ми нарешті перестали говорити «я». Президент почав, принаймні намагався, поставити українську ситуацію у світовий контекст», – вважає Шелест.

Водночас останні чотири роки звучать однакові меседжі, однакові фрази і не лише «від Мюнхена до Мюнхена», а й на інших конференціях та форумах з подібною тематикою, зазначає експерт. На її думку, Україні потрібно звітувати не лише про кількість загиблих, а й про результати реформ.

Діалог без результату: репортаж з Мюнхенської конференції по безпеці (відео)
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Діалог без результату: репортаж з Мюнхенської конференції по безпеці (відео)

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Цьогоріч головними темами Мюнхенської конференції з безпеки були Україна, Сирія, Північна Корея та Росія. У контексті України ключовою стала тема миротворців. Втім зустріч «нормандської четвірки» з цього приводу не відбулась, зустріч голів українського та російського МЗС Лаврова та Клімкіна виявилась безрезультатною, а зал під час виступу українського президента Петра Порошенка був заповнений лише наполовину.

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