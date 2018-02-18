Двоє бойовиків-росіян підірвалися на мінах на Світлодарській дузі – штаб

У Донецькій області двоє бойовиків – громадян Росії підірвалися на мінах на Світлодарській дузі, повідомляє штаб української воєнної операції з посиланням на дані розвідки.

«Обоє бойовиків виявилися громадянами Російської Федерації. Один із них – Любінов Володимир Володимирович, 1988 року народження, мешканець Краснодарського краю, загинув. Інший – Михайлов Сергій Валерійович, 1972 року народження, мешканець міста Астрахань, отримав мінно-вибухові поранення», – заявили українські військові.

У штабі додали, що «наразі з’ясовується інформація щодо приналежності бойовиків до регулярних військ Російської Федерації».

В угрупованні «ДНР» наразі не коментували інформацію.

Збройний конфлікт на Донбасі почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, унаслідок конфлікту загинули понад 10 300 людей.