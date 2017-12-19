Путін прагне нав’язати Україні прямі контакти з ОРДЛО – Фесенко

Гості програми «Ваша Свобода»: Володимир Фесенко, політолог; Ігор Козій, військовий експерт; Богдан Бондар, представник Генштабу ЗСУ.

Українська армія провела успішні контрзаходи у відповідь на обстріл російськими гібридними силами з «Градів» селища Новолуганське на Донеччині. Як повідомив спікер Міноборони України Олександр Мотузяник, при цьому жодним чином не порушено зобов'язань України. 18 грудня після значної перерви бойовики застосували «Град», випустивши понад 40 реактивних снарядів. Поранені восьмеро цивільних. Російські представники Спільного центру контролю за припиненням вогню залишили Україну. У Генштабі ЗСУ тепер очікують наступу противника. У місії ОБСЄ констатували: становище на Донбасі загострилась до надзвичайного рівня. А бойовики окупованих районів Луганщини заявили про створення «представництва» при Спільному центрі контролю припинення вогню.

Олександр Лащенко: Пане Бондар, на фронті не дуже святкова ситуація. Підвищений стан боєготовності. Що зараз відбувається, після обстрілу бойовиками «Градами»? Я так розумію, що і сьогодні тривають всі ці речі – якщо не «гради», то обстріли...

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Можемо порівняти обстріли по Новолуганському з тими, які були по Краматорську свого часу і Маріуполю, де також була значна кількість жертв і руйнувань будинків та інфраструктури

​Богдан Бондар: Це черговий злочин по відношенню до жителів Донбасу, які прагнуть миру. Ми можемо порівняти обстріли по Новолуганському з тими, які були по Краматорську свого часу і Маріуполю, де також була значна кількість жертв і руйнувань будинків та інфраструктури.

Бойовики не думають зупинятися, незважаючи на Мінські домовленості, продовжують застосовувати заборонене озброєння, тим більше реактивні системи залпового вогню БМ-21 «Град», що є дуже варварським до мирного населення.

Сьогодні знову по населеному пункту Водяне (маріупольський напрямок) були застосовані міни. Зараз представники ЗСУ проводять перевірку. Інформація буде подана, як тільки її з’ясуємо. Максимум заходів, які необхідні, проведені і проводяться.

Найголовніше – хочемо, щоб Різдвяні свята, Новий рік пройшли без обстрілів, про що завтра говоритимемо на мінському майданчику в рамках тристоронньої контактної переговорної групи. «Порох треба тримати завжди сухим». Ми маємо всі необхідні ресурси, резерви, які дозволять не те, що розпочати противнику активні бойові дії, але змусять їх відмовитися від таких бойових дій.

Реально відповідь буде адекватною тим діям, які, можливо, планують розпочати незаконні збройні формування під керівництвом Російської Федерації.

Намагання російської сторони звести нас безпосередньо до роботи з так званими фейковими «спільними центрами», які не мають ніякого відношення до СЦКК, який продовжує працювати, не зважаючи на односторонній вихід Росії, ми продовжуємо забезпечувати виконання Мінських домовленостей, забезпечуємо роботу патрулів ОБСЄ. Є труднощі. Але маємо розуміти: ніхто, крім України, ЗСУ, всієї нашої громади, не виконає за нас завдання, які стоять по очищенню сходу України від незаконних збройних формувань.

– Пане Фесенко, що це за такий «святковий» подарунок, можливо, з боку Путіна? На прес-конференції він риторикою позиціонував себе, як ніби «миротворець» не лише у Сирії, але й в Україні.

Нинішня ескалація бойових дій набагато менша, ніж в лютому – Авдіївка. Головний тривожний сигнал – відкликання представників Росії з СЦКК. Не остаточний крок

​Володимир Фесенко: Це відносне загострення. Нинішня ескалація бойових дій набагато менша, ніж це було в лютому – Авдіївка. Головний тривожний сигнал – відкликання представників Росії з СЦКК. Але це не остаточний крок.

Скоріш за все, з’явиться ще одна тема для перемовин. Більше йдеться про чергову спробу шантажу за допомогою військових засобів. Це відбулося за день-два до зустрічі у Мінську, остання зустріч у цьому році, де мали обговорюватися питання і вже про остаточне узгодження обміну заручниками. Ризики зриву були і раніше. Можуть бути і зараз. Вже готуються люди з нашого боку для передачі, є певна узгодженість по прізвищах.

Намагаються нав’язати свої умови роботи з СЦКК – або «особливий статус» для росіян, або, щоб там були представники сепаратистських «республік». «Не києм, то палицею» намагаються Україну примусити до прямих контактів з представниками ОРДЛО

У нас багато згадують: святий Миколай, а тут такі обстріли. Це для нас святий Миколай, а там це свято не їхнє. Там «старый Новый год», якщо Різдво, то 7 січня. Вони намагаються нав’язати свої умови подальшої роботи з СЦКК – або «особливий статус» для росіян, які там працюють, щоб на них не діяли нові норми по перетину кордону російськими громадянами з 1 січня, або, щоб там були представники так званих сепаратистських «республік» («республіками» називають себе незаконні збройні угруповання «ДНР» і «ЛНР», підтримувані Росією і визнані в Україні терористичними – ред.). «Не києм, то палицею» намагаються Україну примусити до прямих контактів з представниками ОРДЛО.

Мені здається, це є ще певна відповідь на нову тактику українських військ – боротьба за контроль над так званою «сірою зоною», особливо в регіонах, які росіяни і сепаратисти незаконно зайняли під час боїв за Дебальцеве у 2015-у.

Українські війська поступово відтискають сепаратистів. Це тактика «випаленої землі». Росіяни демонструють: буде просування вперед – руйнуватимуть території

Українські війська поступово відтискають сепаратистів. Це так звана Світлодарська дуга. Росіяни шляхом підвищеною вогневої активності реагують на просування ЗСУ. Це тактика «випаленої землі». Росіяни демонструють: буде просування вперед – просто руйнуватимуть ці території.

Коли маєш справу з Путіним, його специфічною тактикою і з його агресивністю по відношенню до України і не тільки такий ризик (повномасштабного наступу – ред.) завжди існує. Наступ не може відбутися просто так. Потрібна концентрація військових ресурсів... Водночас виборча кампанія, де він (Путін – ред.) виглядає «миротворцем». Тому локальні загострення можливі, але на масштабні загострення не піде.

В Росії наступного року Чемпіонат світу з футболу. Акція для Путіна важлива іміджево, вони не будуть вдаватися до масштабних бойових дій. Після – ризики можуть значно зрости

Проте більш важливий чинник – в Росії наступного року має відбутися Чемпіонат світу з футболу. Поки не проведена ця масштабна акція, а вона для Путіна важлива і іміджево, і з точки зору престижу, я думаю, вони не будуть вдаватися до масштабних бойових дій. Інакше можна нарватися на ризик втратити право на проведення чемпіонату. Путін на це не піде. А (от як із Олімпіадою!) що буде після – ризики можуть значно зрости.

Під час проведення Олімпіади відбулася концентрація військ в районі Сочі, потім їх перекинули в Крим, потім частково використовували на Донбасі. І зараз одне з міст проведення чемпіонату – Ростов! Можна біля Ростова сконцентрувати військові ресурси, а потім їх використати.

– Пане Козій, на Ваш погляд, не можна виключати повномасштабного наступу Путіна і на Донбасі, і удару взагалі по Україні з боку Росії?

Ігор Козій: Гітлер теж проводив Олімпіаду (у 1936 році в Берліні – ред.) напередодні фактично масштабних дій. Любий захід, який ззивається з метою проведення стратегічного, оперативного маскування реальних дій влади, може бути використаний. Тому унеможливлювати цього не потрібно.

Прописали у військовій доктрині 3% ВВП –фінансуйте оборону на 3% ВВП, а не 2,54%

Разом з тим не треба в паніку і в риторику вдаватися, як іноді виглядає. Треба просто-на-просто робити реальні дії. Якщо прописали у військовій доктрині 3% ВВП – будь ласка, фінансуйте оборону на 3% ВВП, а не 2,54%. Якщо залишається 10 мільярдів гривень, які не можете до Нового року використати, то взагалі не можеш зрозуміти, що відбувається в державі з заявами і з діями.