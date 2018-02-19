Миротворці ООН на Донбасі. Україна готова, Росію – «дотиснути» – ранковий ефір Радіо Свобода

Мюнхенська конференція. Зустріч «нормандської четвірки» не відбулась.

Саакашвілі з Європи хоче відставки Порошенка в Україні.

Олімпіада-2018: «золотий» фристайл, нестрибаючі фігуристи та сани без фіналу.

На ці теми говоритимуть ведучий Ранкової Свободи Юрій Матвійчук і гості студії: заступник директора Інституту світової політики Микола Бєлєсков та експерт з проблем національної безпеки Тарас Жовтенко; політолог Олеся Яхно та член політради «Руху нових сил» Іван Слободяник; директор департаменту олімпійських видів спорту Міністерства молоді і спорту України Роман Вірастюк, генеральний секретар Федерації гірськолижного спорту України Юлія Сипаренко та спортивний журналіст УНІАН Юрій Трохимчук.