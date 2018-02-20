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21 Лютий 2018, Київ 01:52
Новини | Суспільство

Олімпіада: 21 лютого українці боротимуться у лижних гонках та фігурному катанні

21 лютого збірна України змагатиметься за нагороди у лижних гонках та боротиметься за вихід у фінал у фігурному катанні на Олімпіаді у південнокорейському Пхьончхані.

О 3:00 Анна Хниченкова розпочне свій виступ у короткій програмі. Для того, щоб потрапити до наступного етапу, українці потрібно показати результат не нижче 20-го місця.

З 10:25 українські вболівальники дивитимуться лижні гонки. Спочатку Марина Анцибор та Тетяна Антипенко змагатимуться у командному спринті вільним стилем. А вже за годину у цій же дисципліні свої сили перевірять Олексій Красовський та Андрій Орлик.

Збірна України на XXІІІ зимових Олімпійських іграх представлена 33 атлетами у 9-ти видах. У кошику «синьо-жовтих» одна золота нагорода – у фристайлі Олександра Абраменка. Зараз у командному заліку збірна України знаходиться на 18-му місці.

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