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ТОП новини
21 Лютий 2018, Київ 01:52
Фотогалереї
Фоторепортаж: Одинадцятий день зимової Олімпіади
20 Лютий 2018, 21:50
20 лютого 2018 року
Дисципліни: гірські лижі, біатлон, бобслей, керлінг, фігурне катання, лижна акробатика, хокей на льоду, лижне двоборство, швидкісний біг на ковзанах (шорт-трек)
1
Лижна акробатика: Марі Мартінод із Франції під час змагань із лижної акробатики серед жінок у парку Bokwang Phoenix на Олімпійських іграх у Пхьончхані. Марі виграла срібну медаль
2
Біг на ковзанах на короткій доріжці: корейська команда під час тренування в фіналі чоловічої гонки
3
Біг на ковзанах на короткій доріжці: Кім Аланг із Південної Кореї після фіналу жіночого забігу на 3000 метрів. Корейська команда виграла золото
4
Фігурне катання: канадські спортсмени Пайпер Гілес і Поль Пуаре змагаються в танцях на льоду
5
Фігурне катання: канадські фігуристи Тесса Верчу й Скотт Моїр під час виконання танцю на льоду. Пара взяла золото
6
Хокей на льоду: воротар Ян Лацо зі Словаччини штовхає американця Брока Літла під час третього кваліфікаційного раунду чоловічого хокею на зимових Олімпійських іграх. Команда США виграла в Словаччини з рахунком 5:1
7
Керлінг: Агнес Кнохенхауер і Софія Мабергс зі Швеції розтягуються перед тренувальної сесією на льодовому катку в Каннині під час зимових Олімпійських ігор в Пхьончхані
8
Гірські лижі: Невена Ігнатович із Сербії на жіночому спуску
9
Бобслей: спортсменки з Бельгії Ен Ваннівенхайзе й Софі Веркрюссен у змаганнях з бобслею у двійках серед жінок
10
Лижне двоборство: Мар'ян Еленко зі Словенії під час спуску на великому трампліні в чоловічому індивідуальному конкурсі. В цій категорії золото виграв німець Йоганнес Рідзек
11
Біатлон: норвежець Еміль Хегле Свеннсен стріляє на тренуванні перед естафетою в змішаному біатлоні. Команда Норвегії виграла срібло
12
Біатлон: команда з Італії святкує виграш бронзової медалі в чоловічому змішаному естафетному біатлоні
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