Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
21 Лютий 2018, Київ 01:52
Фотогалереї

Фоторепортаж: Одинадцятий день зимової Олімпіади

20 лютого 2018 року

Дисципліни: гірські лижі, біатлон, бобслей, керлінг, фігурне катання, лижна акробатика, хокей на льоду, лижне двоборство, швидкісний біг на ковзанах (шорт-трек)
Лижна акробатика: Марі Мартінод із Франції під час змагань із лижної акробатики серед жінок у парку Bokwang Phoenix на Олімпійських іграх у Пхьончхані. Марі виграла срібну медаль
1 Лижна акробатика: Марі Мартінод із Франції під час змагань із лижної акробатики серед жінок у парку Bokwang Phoenix на Олімпійських іграх у Пхьончхані. Марі виграла срібну медаль
Біг на ковзанах на короткій доріжці: корейська команда під час тренування в фіналі чоловічої гонки &nbsp;
2 Біг на ковзанах на короткій доріжці: корейська команда під час тренування в фіналі чоловічої гонки
 
Біг на ковзанах на короткій доріжці: Кім Аланг із Південної Кореї після фіналу жіночого забігу на 3000 метрів. Корейська команда виграла золото
3 Біг на ковзанах на короткій доріжці: Кім Аланг із Південної Кореї після фіналу жіночого забігу на 3000 метрів. Корейська команда виграла золото
Фігурне катання: канадські спортсмени Пайпер Гілес і Поль Пуаре змагаються в танцях на льоду
4 Фігурне катання: канадські спортсмени Пайпер Гілес і Поль Пуаре змагаються в танцях на льоду
Фігурне катання: канадські фігуристи Тесса Верчу й Скотт Моїр під час виконання танцю на льоду. Пара взяла золото
5 Фігурне катання: канадські фігуристи Тесса Верчу й Скотт Моїр під час виконання танцю на льоду. Пара взяла золото
Хокей на льоду: воротар Ян Лацо зі Словаччини штовхає американця Брока Літла під час третього кваліфікаційного раунду чоловічого хокею на зимових Олімпійських іграх. Команда США виграла в Словаччини з рахунком 5:1
6 Хокей на льоду: воротар Ян Лацо зі Словаччини штовхає американця Брока Літла під час третього кваліфікаційного раунду чоловічого хокею на зимових Олімпійських іграх. Команда США виграла в Словаччини з рахунком 5:1
Керлінг: Агнес Кнохенхауер і Софія Мабергс зі Швеції розтягуються перед тренувальної сесією на льодовому катку в Каннині під час зимових Олімпійських ігор в Пхьончхані
7 Керлінг: Агнес Кнохенхауер і Софія Мабергс зі Швеції розтягуються перед тренувальної сесією на льодовому катку в Каннині під час зимових Олімпійських ігор в Пхьончхані
Гірські лижі: Невена Ігнатович із Сербії на жіночому спуску
8 Гірські лижі: Невена Ігнатович із Сербії на жіночому спуску
Бобслей: спортсменки з Бельгії Ен Ваннівенхайзе й Софі Веркрюссен&nbsp;у змаганнях з бобслею у двійках серед жінок
9 Бобслей: спортсменки з Бельгії Ен Ваннівенхайзе й Софі Веркрюссен у змаганнях з бобслею у двійках серед жінок
Лижне двоборство: Мар&#39;ян Еленко зі Словенії під час спуску на великому трампліні в чоловічому індивідуальному конкурсі. В цій категорії золото виграв німець Йоганнес Рідзек
10 Лижне двоборство: Мар'ян Еленко зі Словенії під час спуску на великому трампліні в чоловічому індивідуальному конкурсі. В цій категорії золото виграв німець Йоганнес Рідзек
Біатлон: норвежець Еміль Хегле Свеннсен стріляє на тренуванні перед естафетою в змішаному біатлоні. Команда Норвегії виграла срібло
11 Біатлон: норвежець Еміль Хегле Свеннсен стріляє на тренуванні перед естафетою в змішаному біатлоні. Команда Норвегії виграла срібло
Біатлон: команда з Італії святкує виграш бронзової медалі в чоловічому змішаному естафетному біатлоні
12 Біатлон: команда з Італії святкує виграш бронзової медалі в чоловічому змішаному естафетному біатлоні
Нагору
XS
SM
MD
LG