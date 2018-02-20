Щоденник Олімпіади: третій допінг – знову Росія?

Українські біатлоністи нарешті продемонстрували бойовий характер, хоча поки що не здобули нагороди. Збірна Німеччини сенсаційно виступає у лижному двоборстві і несподівано залишається без медалей у біатлоні. А також чергові скандали з допінгом у Пхьончхані: на цей раз спортсмен зі Словенії, але грає у російській команді в НХЛ. Чим ще запам'ятався 11-й день у Пхьончхані? Читайте у традиційному Щоденнику Олімпіади.

Біатлон: влучність і швидкість з’явились, але ще не максимум

Українські біатлоністи нарешті показали, що можуть боротися за нагороди. 20 лютого у змішаній естафеті «синьо-жовті» спортсмени показали бойовий характер і вміння стріляти.

Першою від України стартувала Ірина Варвинець. «Синьо-жовта» біатлоністка припустилася двох промахів на вогневому рубежі з трьох дозволених. Варвинець показала 10-й результат, відстаючи від лідера на 34,5 секунди. Юлія Джима перехопила естафету, уже після першого вогневого рубежу була 11-ю та з однією хибою в активі. На другому контрольному етапі українка відстріляла «чисто» й показала шостий результат – різниця з лідером 59,6 секунди.

Третім стартував Дмитро Підручний. На вогневих рубіжах українець помилився двічі й завершив дистанцію шостим. Артем Прима стартував із відставанням від лідера понад хвилину. Відстріляв перший вогневий рубіж чисто, проте помилився на другому. Але українцеві не вистачило швидкості, щоб затриматися у першій п’ятірці. Як результат, збірна України подолала дистанцію за 1 годину 9 хвилин та 46,4 секунди. І таким чином відстала від лідера на 1 хвилину 12,1 секунди.

На заключний етап естафети німець Арнд Пайффер вибіг, маючи в своєму активі 32 секунди переваги. Проте помилка на вогневому рубежі – і збірна Німеччини без нагороди.

Тож першою фінішувала збірна Франції, у складі якої Марі Дорен Абер, Анаїс Бескон, Сімон Дестьйо та Мартен Фуркад. До речі, для Фуркада це вже третє «золото» Пхьончхана і п’ята олімпійська нагорода за спортивну кар’єру. «Срібло» здобула команда Норвегії, а збірна Італії виборола «бронзу»

Олімпіада: німецький п’єдестал у лижному двоборстві

У лижному двоборстві спортсмени мали подолати великий трамплін, а після цього дистанцію в 10 кілометрів. Українець Віктор Пасічник після стрибків із трампліну посідав 21-е місце, а на лижній гонці втратив дві позиції в турнірній таблиці й став 23-м. Його результат – 26 хвилин 39,6 секунди.

Усі нагороди забрала собі збірна Німеччини. «Золото» здобув Йоханесс Рідзек. Німець фінішував з часом 23 хвилини 52,5 секунди. Другим завершив дистанцію його співвітчизник Фабіан Ріссле, який відстав на 0,4 секунди. Третім став ще один німецький спортсмен – Ерік Френцель.

Найтитулованіші фігуристи в історії

Танцювальні пари виконали свої довільні програми. І хоча «Місячну сонату» французів Ґабріелли Пападакіс та Ґійома Кізерона судді оцінили вище всіх –123,35, цього не вистачило, щоб стати першими. Канадський варіант «Мулен Руж» у виконані Тесса Вертью та Скотта Мойра отримав оцінку нижче – 122,40, але завдяки рекордним балам за коротку програму, саме ця пара стала олімпійськими чемпіонами.

Отже, у підсумку канадці отримали 206,07 балів. Французька пара Пападакіс-Кізерон – 205,28 і стала срібними призерами. А Майя та Алекс Шибатуні зі США здобули «бронзу».

Українці в довільній програмі участі не брали, адже Олександра Назарова та Максим Нікітін після короткої програми посіли 21-е місце й не змогли пройти далі.

Для Вертью та Мойра це вже друге «золото» у Пхьончхані, крім танцювальних пар, вони перемогли ще в командній першості. У цілому за спортивну кар’єру це вже третє олімпійське чемпіонство, і двічі вони ставали срібними призерами. Таким чином, канадці стають найтитулованішими фігуристами в історії Олімпіад – на їхньому рахунку по 5 медалей.

Чотири медалі було в шведського одиночника Їлліса Ґрафстрема, який виступав у 1920-1932 роках. На його рахунку три «золота» й одне «срібло». А також 4 нагороди в Євгена Плющенка – російського одиночника – по дві золотих і срібних нагороди.

Фристайл: чергове «золото» Канади

Канадка Кейсі Шарп уже в першій спробі заявила про чемпіонство в лижному хаф-пайпі. Перший виступ судді оцінили в 94,40 бали, а вже за другу спробу поставили максимальну оцінку цих Ігор – 95,80.

Марі Мартіно з Франції стала срібною призеркою. Такий результат вона показала й у Сочі у 2014 році. Американка Бріта Сігурні здобула «бронзу».

Олімпійська чемпіонка 2014 року Медді Боумен зі США всі три спроби завершила падінням, після останнього піднялася лише за допомогою лікарів. Бронзова призерка Ігор у Сочі Аяна Онозука з Японії стала п’ятою.

Хокей: чвертьфінали обіцяють бути гарячими.

Завершилися чергові матчі чоловічого хоккейного олімпійського турніру.

Збірна США розгромила команду Словаччини. Зустріч завершилася з рахунком 5:1. Шайбами відзначилися Вісневський, Аркобелло, Ро, двічі забив Донето, а у словаків єдиний гол на рахунку Черешняка.

Словенія та Норвегія лише в овер-таймі вирішили, хто сильніший. Основний час завершився з рахунком 1:1. В овер-таймі словенці двічі намагалися забити шайби збірній Норвегії. Проте вдало відпрацював Гауген. А ось Норвегія своїм єдиним шансом скористалася на 100%. У метушні біля воріт Словенії Бонсаксен забив вирішальну шайбу. 2:1. Норвегія у чвертьфіналі.

У овер-таймі вирішився чвертьфіналіст у зустрічі Швейцарія – Німеччина. Яннік Зайденберг забив другу шайбу швейцарцям і вивів свою команду до наступного етапу. До речі, у чвертьфіналі Німеччина не грала вже 16 років.

Збірна Фінляндії прогнозовано обіграла команду Південної Кореї. Зустріч завершилася з рахунком 5:2. Шайбами відзначилися двічі Контіола, Гейсканен, Г’єтанен та Маннінен, за корейців забивали Ан Чжин- Гуї та Радунске.

21 лютого відбудуться чвертьфінальні матчі: Чехія проти США, російські хокеїсти проти Норвегії, Канада зустрінеться з Фінляндією, Швеція з Німеччиною.

Шорт-трек: дві дискваліфікації

У жіночій естафеті з шорт-треку перемогу здобула команда з Південної Кореї, яка подолала дистанцію за 4 хвилини 7,361 секунди. «Срібло» здобула команда з Італії, а «бронза» на рахунку збірної з Нідерландів, яка виграла фінал B. Цікаво, що в головному фіналі були дискваліфіковані дві команди з чотирьох – збірна Канади та Китаю.

Командний залік: Норвегію не наздогнати?

Збірна Норвегії здобула 29 нагород (11 золотих, 10 срібних та 8 бронзових). На другому місці – збірна Німеччини. У її активі 23 нагороди, з яких 11 золотих, 7 «срібла» та 5 «бронзи». Третя – Канада, яка має 19 нагород.

Також у першій п'ятірці Канада і сьогодні туди потрапила Франція.

Україна залишається на 18-му місці.

Черговий допінг виявлено на Олімпіаді-2018

У допінг-пробі форварда збірної Словенії з хокею Жига Еглича виявлено заборонений препарат – фенотерол. Про це повідомляє прес-служба Спортивного арбітражного суду (СAS)

Хокеїста зі Словенії відсторонили від участі в матчах збірної на зимових Іграх і впродовж 24 годин він має залишити Олімпійське селище. Спортивний арбітражний суд ухвалить остаточне рішення щодо терміну дискваліфікації після завершення Олімпійських ігор у Пхьончхані.

Жига Еглич зіграв за збірну Словенії в Пхьончхані три матчі, забив одну шайбу. Словенці в своєму активі мають дві перемоги й посідають друге місце в групі B.

29-річний хокеїст виступає в Континентальній хокейній лізі (КХЛ), починав цей сезон у «Торпедо» (Нижній Новгород, Росія), а потім перейшов до «Нафтохіміка» (Нижньокамськ, Росія).

Росія і допінг: у Крушельницького обидві проби позитивні

20 лютого підтвердили інформацію, що в другій пробі Олександра Крушельницького – російського керлінгіста – було знайдено заборонений препарат. Федерація керлінгу Росії вже вибачилася перед своїми вболівальниками й звернулася до Міжнародного олімпійського комітету з проханням допомогти в розслідуванні.

Росіяни продовжують перевіряти факт, що Крушельницькому хтось підсипав заборонений препарат у їжу. За їхніми словами, 11 допінг-проб у керлінгіста були чисті і лише остання – з позитивним результатом.

Сам Крушельницький також стверджує, що мельдоній не приймав, а тому зацікавлений у пошуку справжніх винних.

Нагадаємо, що Крушельницький разом з Анастасією Бризгаловою стали бронзовими призерами у дабл-міксті у Пхьончхані.

За кого вболівати 21 лютого?

О 3-й годині розпочинає свій виступ у короткій програмі фігуристка Анна Хниченкова.

О 10:25 в лижних гонках змагатимуться Марина Анцибор та Тетяна Антипенко. Дисципліна – командний спринт вільним стилем.

А вже об 11:15 у цій же дисципліні стартують чоловіки – Олексій Красовський та Андрій Орлик.