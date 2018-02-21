Прокурори просять провести допит Порошенка в справі Януковича в режимі відеоконференції

Представники обвинувачення пропонують провести допит президента України Петра Порошенка в справі за звинуваченням у державній зраді екс-президента України Віктора Януковича в режимі відеоконференції, починаючи з 14:00 21 лютого. Про це один із прокурорів заявив у засіданні Оболонського районного суду Києва.

Сторона захисту Януковича наполягає на особистій присутності Порошенка в залі суду.

Радіо Свобода веде пряму трансляцію засідання суду.

18 лютого Порошенко оголосив про свою участь в судовому засіданні з розгляду кримінального провадження стосовно звинувачень у державній зраді колишнього президента Януковича.

У лютому 2014 року Порошенко як народний депутат України прилетів до Криму, щоб провести переговори з депутатами кримського парламенту. На виході з аеропорту Сімферополя збройні «бійці самооборони» намагалися заблокувати вихід помічникам Порошенко, але спроба не вдалася. Пізніше майбутній президент України попрямував до Верховної Ради АРК.

Оболонський районний суд в кінці червня 2017 року розпочав заочний розгляд справи за звинуваченням у державній зраді екс-президента України Віктора Януковича. Події на Майдані розслідуються в окремому провадженні.

Екс-президент України Віктор Янукович, який втік до Росії після розстрілів на Майдані, всі звинувачення спростовує.