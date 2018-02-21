Посол Росії в ОБСЄ: підписаний Порошенком закон щодо Донбасу суперечить Мінським угодам

Постійний представник Росії в ОБСЄ Олександр Лукашевич заявив, що підписаний президентом України Петром Порошенком закон щодо реінтеграції Донбасу суперечить Мінським угодам.

«Закон про «реінтеграцію» Донбасу прямо суперечить духу і букві мінського «Комплексу заходів», схваленого резолюцією Ради безпеки ООН 2202, закріплює державну підтримку злочинів Збройних сил України і радикалів-націоналістів», – написала з посиланням на Лукашевича російська місія в ОБСЄ.

Російський дипломат також стверджує, що, підписавши закон, Порошенко «підтвердив націленість Києва на силове вирішення внутрішньоукраїнського конфлікту».

Президент України Петро Порошенко підписав 20 лютого закон про реінтеграцію Донбасу, який, за словами голови держави, «жодною буквою не порушує міжнародних зобов’язань України, включаючи Мінські домовленості».

«У цьому законі ми кваліфікуємо російську державу як державу-агресора. І це закріплено на законодавчому рівні. У цьому законі юридично визначено, що саме Російська Федерація окупувала наші території. Цей закон суттєво посилює правову базу застосування Збройних сил України й інших силових підрозділів для оборони нашої держави», – заявив Порошенко.

Парламент ухвалив закон «Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» 18 січня.

Згідно із законом, його положення наберуть чинності в день публікації документу.

19 січня народні депутати від «Опозиційного блоку» зареєстрували проект постанови щодо скасування рішення про ухвалення закону, тим самим заблокувавши підписання документа.

6 лютого Верховна Рада України не підтримала внесеного «Опозиційним блоком» проекту постанови.

8 лютого голова парламенту Андрій Парубій підписав проект закону.