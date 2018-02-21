Футбол: «Шахтар» переміг «Рому» в матчі Ліги чемпіонів

У матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів футболісти донецького «Шахтаря» зіграли в Харкові з італійською «Ромою» з рахунком 2:1 на користь гірників.

Перший тайм команди відіграли без голів, а відкрив рахунок у поєдинку на 41-й хвилині гравець «Роми» Дженгіз Ундер. Вже в другому таймі, на 52-й хвилині, «Шахтар» зрівняв рахунок голом Факундо Феррейри. Ще один м’яч влетів у ворота італійців на 71-й хвилині – відзначився бразилець на прізвисько Фред.

У поточному сезоні в рамках Ліги чемпіонів «Шахтар» зіграв шість матчів, програвши у двох із них – гірники поступилися «Манчестер Сіті» та «Наполі». «Рома» до сьогоднішнього матчу з «Шахтарем» раніше поступилася «Атлетико» з Мадрида.

В іншому поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів іспанська «Севілья» і англійський «Манчестер Юнайтед» зіграли внічию.