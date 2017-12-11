Футбол: «Шахтар» в плеф-оф Ліги чемпіонів зіграє з італійською «Ромою»

Донецький «Шахтар» зіграє в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з італійською «Ромою».

Під час жеребкування у швейцарському Ньйоні визначилися також інші пари суперників у плей-оф: «Ювентус» (Італія) зіграє з «Тоттенгемом» (Англія), «Базель» (Швейцарія) з «Манчестер Сіті» (Англія), «Порту» (Португалія) з «Ліверпулем» (Англія), «Севілья» (Іспанія) з «Манчестер Юнайтед» (Англія), «Реал Мадрид» (Іспанія) з «Парі Сен-Жермен» (Франція), «Челсі» (Англія) з «Барселоною» (Іспанія), а «Баварія» (Німеччина) – з «Бешикташем» (Туреччина).

Перші матчі 1/8 фіналу відбудуться 13-14 і 20-21 лютого, а матчі-відповіді – 6-7 і 13-14 березня.

«Шахтар» кваліфікувався до плей-оф Ліги чемпіонів, посівши друге місце в групі F, де він грав з «Манчестер Сіті», італійським «Наполі» й голландським «Феєноордом».

Фінал Ліги чемпіонів відбудеться у травні 2018 року в Києві.