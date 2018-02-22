Суд відмовився повторно викликати Порошенка на допит

Оболонський районний суд Києва відмовився повторно викликати президента України Петра Порошенка для допиту в справі про звинувачення в державній зраді колишнього президента Віктора Януковича.

Таке рішення суд ухвалив на засіданні 22 лютого, відмовившись задовольнити відповідне клопотання захисту Януковича.

«Суд не може не погодитися зі стороною обвинувачення в тому, що на вчорашньому судовому засіданні ви з тієї чи іншої причини, суду вона невідома, здали допит Петра Порошенка стороні обвинувачення», – сказав головуючий суддя Владислав Дев’ятко.

Суддя вирішив відхилити клопотання захисту про повторний допит президента Порошенка, назвавши його необґрунтованим.

Допит Петра Порошенка у режимі відеоконференції проводився 21 лютого. Головуючий зупинив допит передчасно, приблизно через годину після початку.

Суддя Владислав Дев’ятко ухвалив таке рішення, звинувативши захист у небажанні допитувати свідка, після того, як захисники екс-президента ставили питання щодо обставин усунення Януковича від влади після його втечі і чому під час нещодавньої відпустки Порошенка на Мальдівах ніхто не ухвалив рішення про його самоусунення.

Захист Януковича після закриття засідання заявив, що їм не дали отримати відповіді на «незручні питання» до свідка, і звинуватив суд у подвійних стандартах. Захисник Януковича Віталій Сердюк також заявив, що проситиме суд про повторний допит Порошенка.

Оболонський районний суд в кінці червня 2017 року розпочав заочний розгляд справи за звинуваченням у державній зраді екс-президента України Віктора Януковича. Події на Майдані розслідуються в окремому провадженні.

Екс-президент України Віктор Янукович, який втік до Росії після розстрілів на Майдані, всі звинувачення заперечує.