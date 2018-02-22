Геращенко обурена додатковими перевірками журналісток на суді, де свідчив Порошенко

Перший віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко висловлює обурення діями правоохоронців, які проводили додаткові перевірки жінок-журналісток в Оболонському суді Києва 21 лютого, коли там у режимі відеоконференції свідчив президент України Петро Порошенко.

«Шановні колежанки – журналістки. Я повністю поділяю ваше обурення діями тих представників силових структур, які вчора вдалися до принизливого огляду жінок – представниць ЗМІ. МФО «Рівні можливості», яке об'єднує майже всіх жінок – депутаток, вже зробило відповідну публічну заяву з протестом проти таких дій силових структур. Я, як представник влади, приношу вибачення вам, шановні колежанки, за ці чужі дії. Вибачте», – написала Геращенко у Facebook 22 лютого.

Міжфракційне об’єднання депутатів «Рівні можливості» напередодні засудило «ганебне порушення прав людини в Оболонському районному суді міста Києва, яке відбулось під час допиту свідків у справі Януковича» і закликало поліцію вибачитися.

21 лютого в Оболонському суді Києва на черговому засіданні у справі про звинувачення в державній зраді екс-президента Віктора Януковича допитували чинного президента Петра Порошенка. У суді були посилені заходи безпеки, особливо щодо жінок – їх просили роздягнутися в окремій кімнаті. За словами кореспондентки Радіо Свобода, жінки проходили три етапи контролю, і на кожному з них журналісток просили або зняти верхній одяг, або пройти в окрему кімнату й показати, що на тілі немає написів.

Перевіряли жінки-поліцейські. Згодом стало відомо, що таким чином поліцейські намагалися запобігти акції Femen, і таки затримали одну особу.

У Національній поліції посилений огляд жінок-відвідувачок Оболонського районного суду Києва, де спершу очікували особистої присутності президента Петра Порошенка, назвали «вимушеним».