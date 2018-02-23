СБУ: новим пріоритетом діяльності спецслужб Росії є провокація міжконфесійних конфліктів

Новим пріоритетом діяльності спецслужб Росії є «провокування міжконфесійних конфліктів», стверджує заступник голови Служби безпеки України Володимир Кононенко.

«Найбільш перспективним, на думку російських спецслужб, є роздмухування протистояння між православними конфесіями. На це будуть спрямовуватися основні зусилля противника найближчим часом. Для цього росіяни планують використати арсенал, підконтрольний церковникам і навколоцерковним організаціям, а також втемну використати патріотичні структури. Нами вже фіксується налагодження контактів у цьому напрямку і готовність російської сторони до передачі коштів на виконання цих завдань», – сказав Кононенко в Києві.

Останнім часом довкола УПЦ (МП) відбулося кілька гучних подій: протести проти незаконно збудованої каплиці біля фундаменту Десятинної церкви у Києві, ляльки під храмами УПЦ (Московського патріархату) у Запоріжжі, а також підпал каплиць, які належать УПЦ (МП) у Львові та Києві, у 2017 році та у лютому цього року.

Загострення відносин між Києвом та Москвою відбулося у 2014 році після анексії Росією Криму, а також після початку конфлікту на Донбасі. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».