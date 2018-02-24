У Києві над ліквідацією наслідків снігопадів працюють понад 280 одиниць техніки – КМДА

У Києві над ліквідацією наслідків снігопадів працюють 287 одиниць одиниць техніки, повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на «Київавтодор».

Для ручного прибирання снігу залучили 62 бригади, до яких входять 427 людей.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій зазначає, що сніг у південних, західних, Кіровоградській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській та Київській областях йтиме до кінця доби 24 лютого.

ДСНС також попереджає про значне зниження нічної температури найближчими днями.