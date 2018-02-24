ДСНС попереджає про сильне похолодання найближчими днями: до -25 вночі

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про значне зниження нічної температури найближчими днями, посилаючись на дані Українського гідрометцентру.

Зокрема, за даними ДСНС, у неділю температура опуститься до 17-22 градусів морозу у Житомирській, Київській, Чернігівській, Полтавській, Сумській та Харківській областях, а у південній частині країни та на Закарпатті до 8-13 градусів зі знаком «мінус».

А на початку наступного тижня на Київщині очікується до 17-22 градуси морозу (у Києві – 16-19 градусів), місцями по області до -24. До 25 градусів морозу вночі може бути в цей періоду Волинській, Львівській, Тернопільській, Рівненській, Житомирській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях.

Сніг у південних, західних, Кіровоградській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській та Київській областях йтиме до кінця доби 24 лютого, зазначає відомство.

Окрім того, Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає про небезпеку сходження лавин у горах на Івано-Франківщині.