Дві людини постраждали унаслідок ДТП з участю 4 автомобілів у Харкові – поліція

Дві людини постраждали унаслідок дорожньо-транспортної пригоди з участю чотирьох автомобілів у Харкові, повідомляє поліція регіону.

Правоохоронці заявляють, що аварія сталася на вулиці Сумській. Зіткнулися автомобілі Volkswagen, Toyota та дві машини марки Mercedes. Постраждали два водії, їх доставили до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості.

18 січня перший заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін повідомив, що від початку року внаслідок дорожньо-транспортних пригод в Україні загинула 171 людина, 1374 – травмовані.

Від 1 січня максимальна швидкість транспортних засобів у містах і селах України зменшилася з 60 до 50 кілометрів за годину. Водночас правоохоронці досі не можуть вимірювати швидкість і штрафувати за порушення. Законопроект, який визначає технічні засоби фіксації і передбачає санкції для порушників, перебуває на розгляді у парламенті.