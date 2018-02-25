Теплопостачання у Харкові відновлять до полудня 26 лютого – мерія

Перший заступник Харківського міського голови Ігор Терехов обіцяє завершити ремонтні роботи і відновити теплопостачання Харкова до полудня 26 лютого.

«Що стосується Індустріального району, то ви знаєте, що вже йде запуск, школи підключені, дитячий садок підключенний. Поступово вмикається житловий фонд і, я думаю, що якщо все піде саме так, як ми плануємо, то вже завтра до полудня 81 житловий будинок буде з теплом», – сказав він.

За його словами, комунальні служби визначили місце пориву на тепломагістралі і у найближчі години повністю замінять частину труби.

При цьому мерія не планує припиняти навчальний процес у школах та дитячих садках міста.

За даними першого заступника голови ДСНС України Олега Мельчуцького, станом на 17:00 25 лютого без централізованого теплопостачання у Харкові залишаються 81 багатоквартирний будинок; 5 медичних закладів; 5 дитячих садків та 4 школи у Немишлянському районі Харкова.

Раніше у ДСНС прогнозували, що теплопостачання Харкова відновлять до 18:00 25 лютого.

24 та 25 лютого внаслідок проривів труб без опалення

та гарячої води у Харкові лишилися кілька сотень будинків у Немишлянському та Індустріальному районах Харкова.

Водночас синоптики попереджали про значне похолодання в більшості областей України. 25 лютого, за даними Укргідрометцентру, температура опуститься до 17-22 градусів морозу у Житомирській, Київській, Чернігівській, Полтавській, Сумській та Харківській областях, а у південній частині країни та на Закарпатті до 8-13 градусів зі знаком «мінус».

Крім того, на початку тижня очікують до 25 градусів морозу у Волинській, Львівській, Тернопільській, Рівненській, Житомирській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях.