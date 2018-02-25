ДСНС: орієнтовний час відновлення теплопостачання Харкова – 18:00

Державна служба з надзвичайних ситуацій обіцяє завершити ремонтні роботи та відновити теплопостачання Харкова до шостої години вечора 25 лютого. Поки що, за інформацією рятувальників, вони вживають тимчасові заходи для обігріву людей, що залишились без опалення.

«Для обігріву дитячого будинку залучено 4 теплові гармати АРЗ СП. Розгорнутий мобільний пункт обігріву на території медичного комплексу по вул. Салтівське Шоссе, 264 (5 кунгів та намет УСБ-56). Підготовлено для обігріву мешканців мікрорайону спортивну залу школи №14 по вул. Амосова, 30. Працівниками комунальних служб та райдержадміністрацій проводиться поквартирний обхід, температура в квартирах близько 15 – 18 градусів тепла», – йдеться у повідомленні на сайті відомства.

За даними ДСНС, 25 лютого о 09:18 внаслідок повторних поривів труби резервної мережі теплопостачання діаметром 700 мм за адресами: Другий Петренківський в’їзд, 15 та вул. Благодатна, 3, залишається без теплопостачання 145 об’єктів житлової та соціально-побутової сфери, а саме: 129 багатоповерхових житлових будинків, 5 лікувальних закладів, 3 школи, 7 дитячих садків та 1 дитячий будинок.

Як раніше повідомлялося, 24 лютого близько 15 години у Немишлянському районі міста Харків через довготривалу експлуатацію стався порив труби магістральної тепломережі діаметром 700 мм внаслідок чого без теплопостачання залишилися понад 600 об’єктів житлової та соціально-побутової сфери у двох районах міста.

Державна служба з надзвичайних ситуацій раніше попереджала про значне зниження нічної температури найближчими днями, посилаючись на дані Українського гідрометцентру.

Зокрема, за даними ДСНС, у неділю температура опуститься до 17-22 градусів морозу у Житомирській, Київській, Чернігівській, Полтавській, Сумській та Харківській областях, а у південній частині країни та на Закарпатті до 8-13 градусів зі знаком «мінус».

А на початку наступного тижня на Київщині очікується до 17-22 градуси морозу (у Києві – 16-19 градусів), місцями по області до -24. До 25 градусів морозу вночі може бути в цей періоду Волинській, Львівській, Тернопільській, Рівненській, Житомирській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях.