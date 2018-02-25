У КМДА попереджають про ожеледицю на дорогах столиці

Київська міська адміністрація попереджає про ожеледицю 25 лютого і радить пішоходам і водіям бути обачними при пересуванні цього дня столицею. На сайті представники КМДА зазначають: істотних опадів не очікується, але температура триматиметься на рівні 10-12 градусів морозу.

У КМДА раніше повідомляли, що 26-27 лютого утримуватиметься холодна погода,температура вдень 11-13 морозу, вночі – 17-19.

Державна служба з надзвичайних ситуацій раніше попереджала про значне зниження нічної температури найближчими днями, посилаючись на дані Українського гідрометцентру.

Зокрема, за даними ДСНС, у неділю температура опуститься до 17-22 градусів морозу у Житомирській, Київській, Чернігівській, Полтавській, Сумській та Харківській областях, а у південній частині країни та на Закарпатті до 8-13 градусів зі знаком «мінус».