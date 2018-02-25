У Харкові без тепла залишаються 129 житлових будинків і 5 лікарень – ДСНС

У Харкові без опалення станом на 7 годину ранку залишилося 144 об’єкти інфраструктури через аварію на тепломережі, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій. За даними відомства, йдеться про 129 житлових будинків, 5 лікувальних закладів, 7 дитячих садків, та 3 школи. Ремонтні роботи тривають.

У повідомленні йдеться, що 24 лютого близько 15 годині у Немишлянському районі міста Харків через довготривалу експлуатацію стався порив труби магістральної тепломережі діаметром 700 мм внаслідок чого без теплопостачання залишилися 666 об’єктів житлової та соціально-побутової сфери у двох районах міста, а саме: 605 багатоповерхових житлових будинків, 26 шкіл, 21 дитячий садок, 14 лікувальних закладів (з них 4 стаціонари). Зазначається також про повторні пориви труби о 21 годині 24 лютого та о другій ночі і п’ятій ранку 25 лютого.

Державна служба з надзвичайних ситуацій раніше попереджала про значне зниження нічної температури найближчими днями, посилаючись на дані Українського гідрометцентру.

Зокрема, за даними ДСНС, у неділю температура опуститься до 17-22 градусів морозу у Житомирській, Київській, Чернігівській, Полтавській, Сумській та Харківській областях, а у південній частині країни та на Закарпатті до 8-13 градусів зі знаком «мінус».

А на початку наступного тижня на Київщині очікується до 17-22 градуси морозу (у Києві – 16-19 градусів), місцями по області до -24. До 25 градусів морозу вночі може бути в цей періоду Волинській, Львівській, Тернопільській, Рівненській, Житомирській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях.