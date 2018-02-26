В Одесі через похолодання скасовують заняття в школах і садках

Загальноосвітні й дошкільні навчальні заклади Одеси скасовують заняття 27 лютого через очікуваний снігопад й істотне зниження температури, повідомляє міська рада.

За повідомленням, таке рішення ухвалили на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки й надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Одеської міськради.

Як повідомили у міській раді, в дитячих садках працюватимуть чергові групи, які приймуть дітей у разі потреби. Але в мерії закликали за можливості залишати дітей вдома.

За прогнозом синоптиків, 27 лютого в Одесі очікується вітер 15-20 метрів за секунду, сильний сніг, місцями сильна хуртовина, снігові замети, температура вночі 10-15° морозу, вдень 6-11º морозу.