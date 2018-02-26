У Києві відбулася акція солідарності з кримчанами

На майдані Незалежності у Києві ввечері 26 лютого відбулася акція за участі близько 200 людей на знак солідарності з кримчанами, які проживають на території анексованого Росією півострова.

Участь у заході, серед інших, взяли голова Меджлісу кримськотатрського народу Рефат Чубаров, заступник голови Меджлісу Ахтем Чийгоз, активіст і колишній політв’язень Рафіс Кашапов.

«Чотири роки тому в Сімферополі ми провели аналогічний мітинг за єдність України. Тоді ми були впевнені, що врятували Україну, Крим і себе», – сказав Рефат Чубаров, додавши, що саме цього дня «зелені чоловічки» захопили будівлю кримського уряду.

Сьогодні в Україні і світі відбуваються численні акції і заходи на підтримку кримчан і територіальної цілісності країни. Дату 26 лютого в Україні пропонують оголосити «Днем опору Криму російській окупації». Саме цього дня 2014 року перед будівлею Верховної Ради Криму пройшов мітинг на підтримку територіальної цілісності України. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти, в тому числі, з партії «Русское единство».

Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».