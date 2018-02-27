Пожежа в офісі сталася через вибух саморобного пристрою – керівник угорського товариства

Пожежа в офісі Товариства угорської культури Закарпаття в Ужгороді сталася через вибух саморобного пристрою, повідомив в коментарі Радіо Свобода керівник Товариства Йосип Борто.

«На цей момент встановлено, що невідомий підійшов до нашого офісу із сумкою, із сумки дістав вибуховий пристрій, поклав на підвіконня й пішов. Через 7 хвилин відбувся потужний вибух, вогонь перейшов у всі приміщення. На 80% все всередині знищено: меблі, оргтехніка і частково документи. Офіс недієздатний, зараз виносимо те, що можна ще. Я прибув на місце події після повідомлення через 10 хвилин. Тут, крім пожежників, були керівники СБУ і поліції, почали розслідування, знайшли осколки вибухового пристрою. Встановлено, що це за пристрій, саморобний, між іншим», – розповів Борто.

За його словами, відеокамери, встановлені на офісі, а також на Генконсульстві Угорщини неподалік, зафіксували особу, яка встановила вибуховий пристрій. Наразі проводяться слідчі дії.

«На жаль, це не перша акція. Така ж спроба підпалити офіс була 4 лютого, провокаційні акції на Закарпатті проти угорців були минулого року в травні у Берегівському та Виноградівському районах, у жовтні – на Верецькому перевалі», – додав Борто.

На об’єкті не було посиленої охорони, хоча після першої спроби підпалу 4 лютого кількість патрулювань у цій частині міста було збільшено. Про це Радіо Свобода повідомили у ГУ Національної поліції в Закарпатській області.

Тимчасово офіс Товариства угорської культури Закарпаття кілька місяців працюватиме в іншому приміщенні. Штат офісу – близько 15 людей.

Поліція Закарпатської області розслідує обставини чергового підпалу в офісі Товариства угорської культури Закарпаття. Інформація про пожежу надійшла у ніч на 27 лютого. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом, або заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмірах».

Закарпатська облдержадміністрація і Товариство угорської культури Закарпаття в спільній заяві, оприлюдненій на сайті голови ОДА Геннадія Москаля, засудили підпал і наголосили, що «жодним місцевим чи заїжджим провокаторам не вдасться розсварити українців і угорців».

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін засудив підпал Товариства і заявив про «замовний зовнішній слід» в інциденті. Керівник МЗС Угорщини Петер Сійярто, коментуючи інцидент, заявив, що Україна повинна стримувати екстремістів.

Це вже не перший підпал офісу товариства. У ніч на 4 лютого невідомі кинули пляшку із запалювальною сумішшю в будівлю. Пізніше Геннадій Москаль заявив, що правоохоронцям вдалося встановити особи зловмисників. За його словами, це громадяни Польщі, послідовники праворадикальної організації «Фаланга», члени якої брали участь у бойових діях на Донбасі на боці бойовиків угруповань «ЛНР» і «ДНР». Інформацію підтвердили і в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області.

Відносини між Україною та Угорщиною різко загострилися останнім часом через новий український закон «Про освіту», що передбачив поступове запровадження в школах переходу на навчання державною українською мовою. Будапешт побачив у цьому порушення прав угорської меншини. Київ ці звинувачення відкидає.