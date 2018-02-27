Сестра Сенцова: Олега немає в колонії в Лабитнангі

Сестра ув’язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова Наталія Каплан опублікувала інформацію про те, що Сенцова немає в колонії в Лабитнангі Ямало-Ненецького автономного округу Росії, де його утримували останнім часом.

«З’явилася інформація, що Олега Сенцова немає у ВК-8 у Лабитнангі. Про це говорить відповідь-лист з ФСВП Яні Гончаровій. У черговій частині мені відмовилися дати інформацію, по телефону начальника колонії ніхто не відповідає. Приступаємо до пошуків. Лист був відправлений у неділю через електронну систему ФСВП, відповідь прийшла сьогодні», – написала Каплан в Facebook.

Адвокат Сенцова Дмитро Дінзе в коментарі проекту Радіо Свобода Крим.Реалії не зміг підтвердити або спростувати цю інформацію.

«Мені невідомо поки що нічого. Запити виконуються протягом місяця з дня їх отримання. Я намагаюся дізнатися по своїх каналах, але мені поки що не відповідають», – сказав Дінзе.

В українських ЗМІ днями з’явилася інформація про можливий швидкий обмін режисера Олега Сенцова і журналіста Романа Сущенка на ув’язнених в Україні. Офіційного підтвердження такої інформації не було.

Представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи, перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко заперечувала повідомлення про планований обмін засуджених у Росії Сенцова і Сущенка на колишніх українських військовослужбовців Олександра Баранова та Максима Одинцова.

Перед цим адвокат засуджених у Києві колишніх українських військовослужбовців Баранова і Одинцова Валентин Рибін заявив, що найближчим часом може відбутися обмін на ув'язнених в Росії українців.

Українського режисера Олега Сенцова затримали представники російських спецслужб в анексованому Криму в травні 2014 за звинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015 року російський Північно-Кавказький окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Він не визнав свою провину.

У жовтні 2017 року Сенцова доправили в російську колонію на Ямал.

Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова в список політв’язнів.