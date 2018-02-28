Порошенко: Ми готові прийняти кораблі з Криму тільки разом з Кримом

Україна готова прийняти кораблі з анексованого Росією Криму «тільки разом з Кримом», заявив президент України Петро Порошенко.

«Ми точно готові прийняти кораблі з Криму. Мова не про причини, чи є там ремонт, комплектація і будь-що інше, чи немає. Ми готові прийняти кораблі з Криму тільки разом з Кримом… Щоб це прискорити, ми будемо задіювати всі інструменти, які маємо у власному розпорядженні – і дипломатичні зусилля, і санкційні, і судові», – сказав Порошенко під час прес-конференції в Києві.

Президент Росії Володимир Путін заявив 11 січня, що Росія готова повернути Україні її військову техніку з анексованого Криму. За словами російського президента, ця «техніка перебуває в жалюгідному стані». Йдеться про десятки кораблів і бойових літаків, стверджує Путін.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели низки економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.