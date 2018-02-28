Кличко: Київ впорався з подоланням наслідків негоди

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що столичні служби впоралися з подоланням наслідків негоди, про що свідчить безперебійна робота комунального транспорту.

«Зараз ми бачимо, що на переважній кількості вулиць транспорт рухається нормально. Але є місця, де люди безвідповідально кидають свої автівки на узбіччях і заважають прибирати сніг, спричиняють затори», – сказав Кличко під час оперативної наради.

Він доручив керівникам районів і комунальних служб бути готовими до більш потужних опадів.

Автомобілі, що заважатимуть розчищати дороги від снігу, як заявили у мерії, евакуйовуватимуть.

Крім того, ввечері 28 лютого та зранку (з 5:00 до 10:00) 1 березня буде обмежено в’їзд великовагового та великовантажного транспорту в столицю.

За даними Укргідрометцентру, 1 березня в Україні, крім заходу, внаслідок переміщення активного циклону очікуються складні погоді умови: в більшості областей сильний сніг, хуртовини, снігові замети, вночі на Миколаївщині, Кіровоградщині, Дніпропетровщині та Полтавщині дуже сильні снігопади; на Приазов’ї подекуди налипання мокрого снігу та ожеледь; вночі та вранці пориви вітру 15-20 м/с, на дорогах країни ожеледиця. Денна температура повітря -10-12° на Заході, на решті території – в середньому -4-6 морозу. У Києві 1 березня снігопад і -5-7° морозу вдень.