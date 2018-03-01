Президент Єврокомісії закликав шістьох лідерів країн Західних Балкан прискорити реформи

Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер завершив свій тур Західними Балканами, закликавши лідерів шести країн, які відвідав, прискорити темпи проведення реформ.

«У цих країн є бажання здійснити реформи, необхідні для членства в ЄС», – резюмував Юнкер 1 березня на зустрічі з лідерами, які зібралися в столиці Болгарії Софії.

Зустріч влаштував прем’єр-міністр Болгарії Бойко Борисов, чия країна нині головує в ЄС.

Юнкер відвідав Македонію, Албанію, Сербію, Чорногорію, Боснію і Косово, щоб передати послання про те, що шість країн повинні здійснити глибокі реформи для виконання критеріїв можливого членства в ЄС.

Юнкер заявив, що країни мають зробити пріоритетом зміцнення верховенства закону, а також вирішити гострі двосторонні питання. Зокрема, територіальні для Сербії і Косова, етнічні – для Боснії, суперечка щодо назви – поміж Македонією і сусідом – Грецією.

«Ці країни повинні вирішити свої територіальні суперечки, перш ніж приєднатися до ЄС», – сказав Юнкер.

Раніше верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Моґеріні заявляла, що шість країн Західних Балкан, які не входять до Європейського союзу, можуть долучитися до співдружності «за життя нашого покоління».

У стратегії Європейської комісії із розширення співдружності йдеться про те, Чорногорія й Сербія до 2025 року можуть стати членами ЄС, якщо виконають усі вимоги.