Порошенко привітав рішення Трампа продовжити санкції проти Росії

Президент України Петро Порошенко привітав рішення президента США Дональда Трампа продовжити на один рік санкції проти Росії через її агресію щодо України.

«Вітаю рішення президента Дональда Трампа продовжити дію американських санкцій проти Росії. Це чіткий сигнал агресору, що дія обмежувальних заходів буде тривати, поки не будуть відновлені суверенітет і територіальна цілісність України. Ні пропаганда, ні брязкання зброєю, ні енергетичний шантаж не зруйнують проукраїнську коаліцію», – написав Порошенко на своїй Twitter-сторінці.

2 березня президент США Дональд Трамп продовжив терміном на рік обмежувальні заходи щодо Росії через дії і політику уряду Російської Федерації щодо України, які «підривають демократичні процеси та інститути в Україні; загрожують її миру, безпеці, стабільності, суверенітету і територіальній цілісності; і сприяють незаконному привласненню її активів». У наказі йдеться, що раніше введені санкції «повинні залишатися в силі після 6 березня 2018 року».

У 2014 році США ввели санкції проти Росії через анексії Криму і ролі Москви у збройному конфлікті на Донбасі. Згодом санкційні списки неодноразово розширювалися.