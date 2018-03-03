Кремль про продовження санкцій США: вважаємо їх незаконними

Санкції США проти Росії «незаконні», заявив речник Адміністрації президента Росії Дмитро Пєсков, коментуючи рішення Білого дому продовжити обмежувальні заходи проти Москви на один рік.

«Ми ніколи не були ініціаторами цих санкцій, вважаємо їх незаконними, такими, що наносять шкоду не лише народам наших двох країн, але і всьому світові», – заявив Пєсков.

2 березня президент США Дональд Трамп продовжив терміном на рік санкції щодо Росії через дії і політику уряду Російської Федерації щодо України, які «підривають демократичні процеси та інститути в Україні; загрожують її миру, безпеці, стабільності, суверенітету і територіальній цілісності; і сприяють незаконному привласненню її активів». У наказі йдеться, що раніше запроваджені санкції «повинні залишатися в силі після 6 березня 2018 року».

У 2014 році США ввели санкції проти Росії через анексії Криму і ролі Москви у збройному конфлікті на Донбасі. Згодом санкційні списки неодноразово розширювалися.